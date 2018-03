Massacre israélien: Abbas appelle à une protection internationale immédiate pour le peuple palestinien

Les Nations Unies doivent agir immédiatement en vue de mettre en place un régime de protection internationale pour le peuple palestinien sans défense face aux agressions répétées des forces de l'occupation israéliennes, a indiqué M. Abbas dans un discours.



Le lourd bilan de l'agression israélienne commise vendredi contre des palestiniens qui manifestaient pacifiquement à l'occasion de la Journée de la terre souligne la nécessité pour la communauté internationale d'intervenir en urgence pour protéger le peuple palestinien sans défense, a plaidé M. Abbas.



Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, appelé à "une enquête indépendante et transparente " sur les événements tragiques survenus vendredi le long de la frontière avec la bande de Gaza.



"Cette tragédie souligne l'urgence de revitaliser le processus de paix en vue de créer les conditions d'un retour à des négociations constructives pour une solution pacifique permettant aux Palestiniens et aux Israéliens de vivre côte à côte pacifiquement et en toute sécurité", a-t-il dit.