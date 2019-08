Marsa Maroc: hausse de 4% du CA au S1-2019

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Marsa Maroc s'est établi, au titre du premier semestre 2019, à 1,447 milliard de dirhams (MMDH), en hausse de 4% par rapport à celui réalisé à fin juin 2018 (1,391 MMDH).



Selon une communication financière de l'opérateur portuaire multi-trafics, les investissements engagés à fin juin se sont élevés à 342 millions de dirhams (MDH), dont 282 MDH au titre de l'apport en capital dans la filiale MINTT (Marsa International Tangier Terminals S.A), alors que l'endettement net du groupe a atteint, quant à lui, -556 MDH composé de 953 MDH de dettes de financement et 1,51 MMDH de disponibilités. "L'amélioration de l'endettement net par rapport au premier semestre de l'année 2018 est expliquée par le décalage de distribution de dividendes qui a eu lieu en juillet 2019 (682 MDH), alors qu'en 2018, les dividendes (785 MDH) ont été servis en juin 2018", explique le Groupe.



S'agissant du trafic global traité durant le premier semestre de l'exercice 2019 par Marsa Maroc et ses filiales, il s'est établi à 19,1 MT, en hausse de 3% par rapport au premier semestre de 2018. Ce niveau d'activité résulte de l'augmentation du trafic conteneurisé de 7% par rapport au premier semestre 2018, de la progression de 2% du trafic de vrac et divers, porté essentiellement par le traitement exceptionnel du charbon destiné à la nouvelle centrale électrique de Safi.



"Cette performance a été atténuée par le recul du trafic des céréales et du clinker", fait savoir Marsa Maroc.