Marrakech: une course sur route pour sensibiliser au dépistage précoce du cancer chez les femmes

Cette course, organisée sous le thème "Courons pour lutter contre le cancer", s’inscrit dans le cadre d’une campagne de sensibilisation au dépistage précoce du cancer chez les femmes initiée du 08 au 10 février courant, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale contre le cancer (04 février).



Cet événement comportait deux courses, une de 3000 m pour les enfants scolarisés âgés entre 09 et 13 ans qui a connu la participation de plus de 1.500 enfants et une autre pour les adultes (femmes et hommes) sur une distance de 10.000 m.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de cette campagne, Pr. Ahmed Mansouri, a souligné que ces deux courses visaient également à encourager la pratique du sport, car cette dernière permet d’éviter 40 % le cancer, selon une étude de l'Union internationale contre le cancer (UICC).



Et de relever qu’avec le progrès scientifique et technologique, le cancer n’est plus une maladie fatale qui tue à 100%, au contraire avec la prévention et le dépistage précoce, les malades peuvent guérir de cette maladie. En plus, le traitement est moins coûteux et le cancer est moins invasif, a-t-il insisté.



Concernant le bilan de la campagne de dépistage précoce du cancer (notamment le cancer du sein et cancer du col utérin), organisée au profit de quartiers souffrant de précarité à Marrakech tels Douar El Koudia, quartier Ennour, Douar Sraghna, Akioud et Douar Khlifa Brik, Pr. Mansouri a indiqué qu’elle a profité à près de 2.100 femmes, qui ont bénéficié d’examens cliniques et d’échographies et de la mammographie pour les cas suspects.



Les cas détectés ont été pris en charge par la fondation "Al Kitab" pour les sciences, la littérature et les arts, initiatrice de cette campagne.



Cette initiative solidaire est organisée en partenariat avec le ministère de la Santé, le Conseil communal de Marrakech et les arrondissements Guéliz et Menara sous le signe "le dépistage précoce sauve des vies".