Marrakech: sept policiers blessés lors de l'interpellation d'un individu faisant l'objet d'un mandat de recherche national

Sept policiers ont été blessés, dont un dans un état critique, lors de l'interpellation, dans la nuit de mercredi à jeudi à Marrakech, d'un individu qui fait l'objet d'un mandat de recherche national pour vol avec violence, indique jeudi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).



"La préfecture de police de Marrakech a mené, la nuit de mercredi à jeudi sur la rive de Oued Issil près du quartier Sidi Youssef Ben Ali à Marrakech, une intervention sécuritaire pour arrêter un individu qui fait l'objet d'un mandat de recherche national pour vol avec violence", indique la même source, ajoutant que "les éléments de police ont été victimes d'une agression dangereuse à jets de pierres perpétrée par un groupe d'environ 200 personnes qui tentait de libérer le mis en cause et entraver les procédures d'interpellation, ce qui a fait sept blessés de différents degrés parmi les les policiers, dont un dans un état critique".



Pour repousser cette attaque dangereuse, un brigadier-chef a été contraint de tirer trois balles de sommation de son arme de service, avant qu'il ne soit blessé à la tête par un jet de pierre et, ainsi, obligé à tirer une quatrième balle qui a touché une personne, décédée par la suite à l'hôpital, précise la DGSN, soulignant que le policier, qui est entré dans un coma profond, a été admis à l'unité des soins intensifs.



Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet afin de déterminer toutes les circonstances de cette affaire et arrêter l'ensemble des personnes impliquées dans l'agression des agents de police, outre la mise en garde à vue du prévenu pour les besoins de l'enquête, note le communiqué.