Marrakech: réunion préparatoire des premières Assises nationales de la régionalisation avancée

Une réunion préparatoire des premières Assises nationales de la régionalisation avancée, prévues les 20 et 21 décembre à Agadir, s'est tenue lundi au siège du conseil de la région de Marrakech-Safi.



Ont notamment pris part à cette réunion, le Wali de la région Marrakech-Safi, le président du Conseil de la région, les membres dudit Conseil, des chefs de services extérieurs, les présidents des conseils provinciaux et les membres des Chambres professionnelles.



Lors de cette rencontre, il a été convenu de tenir six ateliers thématiques se rapportant au développement régional intégré en vue de formuler des recommandations pertinentes en harmonie avec les spécificités de la région de Marrakech-Safi, qui seront présentées lors de ces Assises nationales de la régionalisation avancée.



Ces ateliers, qui seront organisés du 11 au 13 courant à la Maison de l'Elu, porteront sur "la réduction des disparités territoriales et l'enjeu de la compétitivité et de l’attraction des investissements", "la gouvernance financière des régions" et "la déconcentration administrative et la contractualisation, fondements de la bonne gouvernance pour la gestion de la chose publique au niveau territorial".



Ils seront aussi axés sur "les attributions de la région : processus de la régionalisation avancée" ainsi que sur "la démocratie participative : un levier pour la mise en œuvre participative de la régionalisation avancée" et "l’administration régionale et le nouveau modèle de gestion".



A noter que la concrétisation du chantier de la régionalisation avancée avait démarré avec les élections d'octobre 2015 et la mise en place des nouveaux conseils régionaux dans le cadre de la loi organique n° 111-14 relative aux régions, promulguée en juillet 2015.