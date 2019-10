Marrakech : remise des "Trophées d’africanité" à plusieurs personnalités marocaines et étrangères

La Fondation Trophée de l’Africanité a attribué mardi soir, à Marrakech, les Trophées de l'Africanité de cette année à plusieurs personnalités marocaines et étrangères lors de la cérémonie d’ouverture officielle de la 19ème Assemblée Générale Annuelle (AGA) du Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS International).



A travers ce trophée, Prix inédit en Afrique, la Fondation témoigne sa reconnaissance et son soutien aux initiatives qui contribuent au développement social, culturel, humain et économique.



Pour cette édition, la fondation a attribué ce prix au ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, le Wali de la région Marrakech-Safi, Karim Kassi-Lahlou, le président du Conseil d’administration de ICOMOS International, Toshiyuki Kono, le directeur général de la CDG, Abdelatif Zaghnoun, le président d’ICOMOS Maroc, Abdelati Lahlou et le directeur général de l’INSAP, Abdelouahed Bensser El Alaoui.



Lors de cette cérémonie, un hommage a été rendu à la Fondation Trophée de l’Africanité pour son soutien à la cause du patrimoine.



La Fondation a aussi dévoilé son projet consistant en la création d’un Centre africain des manuscrits qui vise à préserver le patrimoine écrit africain.



Pour rappel, la Fondation Trophée de l’Africanité se veut un hommage aux valeurs humaines africaines de la diplomatie culturelle ou socio-économique, permettant de lutter contre la pauvreté, l’obscurantisme, la précarité, le chômage, la migration clandestine et l’exclusion sociale.



La Fondation encourage le dialogue inter-religieux, la justice économique, la diplomatie culturelle, l’excellence en leadership, l’innovation, la bonne gouvernance, l’autonomisation des femmes, la liberté d’expression, la recherche de l’indépendance économique, le développement durable, le patriotisme panafricain, la solidarité entre les populations du monde africain, la fierté des valeurs africaines par la réussite individuelle ou collective et l’authenticité culturelle.