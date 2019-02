Marrakech: plaidoyer en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat féminin pour la construction d’un avenir meilleur et la réalisation des ODD (ministres africaines)

Dans ce sens, la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Artisanat et du Secteur informel au Congo-Brazzaville, Mme Yvonne Adélaïde Mougany, a souligné que la réalisation des ODD, à travers le soutien des femmes entrepreneures, constitue une opportunité de choix pour mettre en avant le rôle que peuvent jouer ces femmes dans la réalisation de cette ambition qui concerne l’humanité entière.



Elle a précisé que cette 2ème Conférence des femmes d’affaires arabes et africaines se veut un espace qui leur permet de se retrouver et d’échanger sur plusieurs questions, au Maroc, un pays qui fait avec succès la synthèse des riches cultures et le lien entre la tradition et la modernité, tout en restant résolument tourné vers l’avenir.



Rappelant que la République du Congo a fait le choix de l’émergence de l’entrepreneuriat féminin en élaborant et mettant en œuvre des mesures spécifiques et adaptées pour accélérer l’éclosion des femmes d’affaires dans toutes les sphères d’activités, la ministre a fait remarquer qu’il reste encore beaucoup à apprendre en vue de donner le maximum d’impact à cette démarche en faveur de la femme entrepreneure congolaise.



Pour sa part, la ministre déléguée chargée de l’Emploi, de la Jeunesse, de la Formation professionnelle, de l’Insertion et de la Réinsertion au Gabon, Mme Olivia Hajar Nguema Obiang, a indiqué que son pays, à l’instar de la communauté internationale, s’est approprié "la Décennie de la femme" et en a fait un de ses objectifs prioritaires de l’émancipation de la femme et de l’approche genre, tout en s’appuyant sur plusieurs axes des ODD, notamment les axes 1 (éradication de la pauvreté sous toutes ses formes), 5 (égalité entre les sexes), 8 (accès à l’emploi décent et promotion d’une croissance économique soutenue) et 10 (réduction des inégalités).



A ce propos, elle a mis en relief le projet de société "l’Avenir en confiance" proposé par le président Ali Bongo Ondimba et qui se traduit en acte à travers "le Plan Stratégique Gabon Emergent" dans deux de ses quatre fondations que sont le Développement durable et le Capital humain, ainsi que l’adoption en 2009 de la Stratégie Nationale de l’Egalité et de l’Equité de Genre ainsi que la dynamisation du secteur de l’entrepreneuriat au Gabon.