Marrakech : mise en avant de la ferme volonté de fédérer les efforts pour un plaidoyer fort sur la marocanité du Sahara

Les participants au 2ème colloque du plaidoyer civil sur la marocanité du Sahara, dont les travaux ont pris fin dimanche à Marrakech, ont réaffirmé la ferme volonté de fédérer les efforts et de renforcer la coopération et l'action commune en faveur d’un plaidoyer fort et efficient sur la marocanité du Sahara, fondé sur l’esprit d’initiative et les connaissances scientifiques et ce, conformément aux Hautes Orientations du Roi Mohammed VI.



Dans leurs recommandations ayant sanctionné les travaux de cette rencontre de trois jours, initiée par le ministère chargé des relations avec le parlement et la société civile, ils ont également appelé au renouvellement et au renforcement du discours-plaidoyer sur la marocanité du Sahara ainsi qu’à la diversification de ses mécanismes et techniques, tout en soulignant la nécessité de bien détricoter le discours des adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume et de lever le voile sur les violations des droits de l’Homme dans les camps de Tindouf.



Ils ont insisté, en outre, sur l’impératif d’oeuvrer pour l’élaboration d’un guide spécial inhérent aux organisations, instances et fora internationaux, et qui renferme leurs attributions, leurs mécanismes et les procédures à suivre pour y présenter un plaidoyer, ainsi que pour la publication d’ouvrages en toutes les langues vivantes, en vue de jeter la lumière sur la réalité dans la région du Sahara marocain et les efforts déployés sans relâche pour le développement des provinces du sud.



Ces recommandations ont mis également l’accent sur la nécessité de diversifier les partenaires internationaux et de mettre à profit les relations du Maroc avec ses alliés stratégiques, tout en permettant aux acteurs associatifs et aux organisations de la société civile d’accéder aux informations et données relatives à la question du Sahara afin d’assurer l’efficience du plaidoyer civil.



Les participants ont aussi souligné l’importance du soutien du rôle des Marocains du monde et du renforcement de leurs capacités en matière de plaidoyer sur la marocanité du Sahara, appelant à réhabiliter la culture hassanie en tant que l’une des composantes de l’identité marocaine sur les plans linguistique, éducatif, littéraire et médiatique, et à mettre à contribution cette culture pour la consolidation des relations avec le Continent africain et le renforcement du plaidoyer civil.



Ils ont, d’autre part, insisté sur le rôle de l’université dans l’organisation de cursus de formations en matière de plaidoyer sur la cause nationale, ainsi que sur le renouvellement, le renforcement et la diversification des techniques du discours médiatique autour de cette question.



Les participants ont souligné l’importance de la poursuite des sessions de formation sur les techniques d’interaction avec les plateformes numériques et de l’exploitation des nouvelles techniques de communication, tout en continuant à soutenir les partenariats avec les organisations de la société civile en vue de renforcer les capacités des jeunes en matière de plaidoyer.



Tout en appelant à la création d’un site électronique dédié à informer et à faire la lumière sur les initiatives réussies en matière de plaidoyer et à doter la société civile d’une méthodologie d'analyse des données disponibles sur la dimension socio-économique et les ressources naturelles, ainsi que des moyens de leur mise à contribution dans son plaidoyer, les participants n’ont pas manqué de saluer les initiatives entreprises par le ministère de tutelle pour le soutien et le renforcement des capacités des acteurs associatifs dans un cadre de coopération et de partenariat, ainsi que les efforts déployés dans ce sens par les différents départements gouvernementaux et les établissements publics.