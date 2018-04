Marrakech : le grand stade se prépare à une nouvelle visite de la FIFA

Après la visite de la Task Force, le comité de candidature du Maroc pour l’organisation du Mondial 2026 a formulé l’intention d’apporter certaines modifications au grand stade de Marrakech.



En effet, le président du Comité Maroc 2026, Moulay Hafid Elalamy a récemment relevé quelques remarques formulées par les représentants de la FIFA notamment en ce qui concerne la non-conformité d’une partie des gradins des stades à cause des pistes d’athlétisme et des bannières LED qui masquent la visibilité de la ligne de touche pour une partie du public.



Deux modifications majeures qui permettront au stade d’être conforme aux normes de la FIFA sont au programme. La capacité du stade, actuellement de 41.245 places, s’élèvera à 69.565. La piste d’athlétisme sera, elle, retirée, permettant ainsi aux spectateurs de se rapprocher davantage de la pelouse.



Une annonce faite au moment opportun puisqu’une deuxième inspection du Maroc est prévue par le groupe de travail chargé de l'évaluation des candidatures pour l'organisation de la Coupe du monde 2026.



« Après la visite effectuée au Maroc la semaine dernière, nous avons décidé d'y retourner cette semaine pour compléter l'analyse initiale et pour clarifier quelques aspects de la proposition », a déclaré la FIFA.



Une seconde visite inattendue qui jusqu’à présent n’est pas programmée aux États-Unis, au Mexique ou au Canada.