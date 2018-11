Marrakech: le Sommet Africités 2018 en faveur de processus démocratiques participatifs innovants et inclusifs

Le Sommet Africités 2018 a appelé à des processus démocratiques participatifs innovants et inclusifs en direction des femmes, des jeunes, des populations pauvres et des personnes en situation de handicap.



Les recommandations consacrées à la "Transition politique et démocratique", issues des différentes sessions thématiques organisées dans le cadre de cet évènement panafricain a mis l’accent sur la nécessité de faire participer les citoyens et l’ensemble des parties prenantes aux décisions, construire des politiques publiques à partir de leurs préoccupations et de leurs attentes et reconnaître l’expertise citoyenne pour mener des politiques plus efficaces.



Elles insistent sur l'efficacité des actions orientées vers le renforcement du dialogue, de la "co-construction" et de l’établissement de la confiance avec les citoyens et les acteurs locaux, mettant en avant les conséquences positives du passage d’une décentralisation administrative à une décentralisation politique et financière.



Selon le document, le premier défi de la transition politique et démocratique est celui de la mobilisation et de l’engagement des citoyens dans la vie locale, par une nouvelle articulation entre démocratie représentative et démocratie participative innovante.



Pour les villes et les territoires, les défis liés à la transition politique et démocratique sont aussi ceux de la place des jeunes et des femmes dans les gouvernances locales et de la liaison entre renouvellement des institutions et renouvellement des élites.



Cette transition implique également de promouvoir des systèmes qui condamnent la corruption sous toutes ses formes et rétablissent l’éthique et l’effort individuel et collectif comme modalité d’accès à la responsabilité sociale, selon le document.