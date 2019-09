Marrakech: le DG de la Défense civile saoudienne appelle à développer les programmes de protection civile et de gestion des risques dans le monde arabe

Les crises et les catastrophes qui secouent le monde arabe témoignent du besoin urgent de développer des programmes de protection civile et de gestion des risques adaptés à son contexte afin de limiter les dangers et les pertes, a relevé M. El Amro, à l'ouverture de la 17ème conférence des directeurs des organismes arabes de protection civile qui se tient Marrakech les 11 et 12 septembre courant.



Il a, ainsi, plaidé pour une synergie des efforts sur les niveaux national, régional et international pour bien gérer ces risques qui portent atteinte à la stabilité et la sécurité des pays arabes.



Le renforcement des outils et techniques du management des risques et des systèmes d'alerte précoces et d'évaluation et de gestion des risques, s'impose avec acuité, notamment avec l'explosion démographique et les effets du changement climatique, a insisté M. El Amro, également président de cette conférence.



Cette conférence permettra de sortir avec des recommandations pour la mise à niveau des systèmes de défense et de protection civile dans le monde arabe et de partager les expériences et les expertises entre les participants arabes, a-t-il ajouté.



De son côté, le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, Mohamed Ben Ali Koman, a relevé qu'outre les conséquences néfastes du réchauffement climatique et les catastrophes naturelles, le monde arabe est confronté à des défis d’ordre sécuritaire, notamment la montée de la menace terroriste et la propagation des conflits armés, ce qui exige plus de vigilance et une intervention efficace et efficiente des organismes de la protection civile.



Cette situation nécessite de renforcer davantage la coopération arabe dans ce domaine pour lutter ensemble contre ces défis, a-t-il fait remarquer, mettant en avant l'expérience marocaine en la matière et le développement considérable que connait le Royaume sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI.



L'élaboration d'une convention de coopération entre les organismes arabes de défense civile sera à l'ordre du jour de cette conférence, a-t-il fait savoir, ajoutant que l'accent sera également mis sur les expériences réussies et les développements et les évolutions des organismes de protection civile.



Les travaux de la 17ème conférence des directeurs des organismes arabes de protection civile se sont ouverts mercredi, à Marrakech, avec un focus sur les dangers liés à la pollution de l'environnement et les moyens de les combattre.



Placé Sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cet événement portera, notamment, sur le rôle des organismes de protection civile dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030.



L'évolution des activités et des missions des organismes de protection civile et la contribution des compagnies d'assurances aux sources de financement de leurs interventions figurent à l'ordre du jour de cette conférence.



Le point sera, également, mis sur deux projets importants concernant un accord de coopération arabe dans le domaine de la recherche et le sauvetage et l'élaboration d'un "Code arabe unifié pour contrôler l'importation et le transport de matières explosives et dangereuses".



Cette rencontre de deux jours examinera, aussi, les points de vue des Etats membres sur l'étude de faisabilité concernant un projet d'accord de coopération entre ces organismes et sur le rôle de ces instances face aux actes terroristes.



La conférence connait la participation de responsables et de représentants d'organismes de protection civile des pays arabes, de la Ligue arabe, de l'Organisation internationale de protection civile, du Centre arabe de prévention des séismes et des autres catastrophes naturelles, de l'Université Naïf pour les sciences sécuritaires et du Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur.



Les recommandations de cette conférence seront soumises à la prochaine session du Conseil des ministres arabes de l'intérieur.