Marrakech : la coopération bilatérale dans le domaine de la pêche au cœur des entretiens de M. Akhannouch avec son homologue espagnol

Cette rencontre, tenue en marge de la participation des deux ministres à la Conférence de haut niveau de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM) sur les initiatives "MedFish4Ever", a été l'occasion pour les deux parties d’évoquer le nouvel accord de pêche entre le Maroc et l’Union Européenne, qui devrait être approuvé par le parlement marocain après son adoption, le 4 juin, en conseil des ministres, ainsi que la coopération bilatérale en matière d’activité de la flotte espagnole dans les eaux marocaines.



MM. Akhannouch et Planas Puchades ont fait part, à cette occasion, de leur engagement à examiner les moyens à même d'insuffler une nouvelle dynamique au partenariat bilatéral entre le Maroc et l’Espagne, tout en insistant sur l'importance d'assouplir les procédures d'exportation des produits de la pêche.



Les deux ministres ont, en outre, passé en revue les perspectives de la coopération en matière de recherche dans le domaine phytosanitaire, soulignant leur engagement à explorer les moyens susceptibles d'assurer un contrôle strict pour le respect des normes internationales dans le domaine de la pêche.



Les deux responsables ont, par ailleurs, abordé l'accostage, le 1er juillet prochain dans les eaux marocaines, du bateau de coopération en matière de pêche "Intermares".



"Intermares", qui va accoster à Nador pour une durée de 5 semaines, est un navire appartenant au ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation et géré par le ministère de la Défense d'Espagne. Il a pour tâche fondamentale la formation nautique à la pêche et la formation technique.