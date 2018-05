Marrakech : la 2è édition de l'"African Women in Agriculture" en présence de la Première Dame du Niger et de la vice présidente de la Gambie

Believe in Africa invite, une fois encore, le monde à se réunir à Marrakech afin de discuter de la condition des femmes africaines dans l'industrie de l'agriculture et poursuit ainsi sa mission principale consistant à créer des opportunités pour l'Afrique et les africains.



Organisé avec le soutien de l'Initiative Nationale du Développement Humain (INDH), l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), OCP Group, ONU Femmes, ainsi que l’US African Development Foundation, cet événement aura pour objectif de créer un réseau d'influenceurs dans le but d'assurer de meilleures conditions de travail aux femmes africaines et leur permettre d'être plus productives.



Six thèmes seront abordés à cette occasion et traiteront de la vulnérabilité de l’agriculture africaine face aux changements climatiques et à la souveraineté alimentaire ainsi que le rôle des femmes en tant que partie prenante dans ce changement, des solutions à mettre en place et les mesures de soutien pour favoriser l’implication des femmes dans l’agriculture, de la libéralisation de l’accès au crédit, etc.



Cet événement connaitra la présence de plusieurs personnalités africaines telles que, Aissata Issoufou, Première Dame du Niger et marraine d’AWA 2018, accompagnée d’une importante délégation se composant de ministres et de femmes d’affaires, FatoumataTambajang Vice Présidente de la Gambie, ou encore Khouja Mbaye, ministre des investissements au Sénégal.