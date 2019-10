Marrakech: ivre, un chauffard fonce dans un snack et blesse neuf personnes

Un accident de circulation avec délit de fuite a été enregistré, dimanche aux alentours de 01h30 du matin, au niveau du rond-point Semlalia situé sur le Boulevard Moulay Rachid, a-t-on appris auprès des autorités locales de la Région Marrakech-Safi.



Le conducteur, qui était en état d’ébriété avancé, a perdu le contrôle de son véhicule, percutant, dans un premier temps, un poteau d’éclairage, puis l'extérieur d’un snack, précise la même source.



Les autorités locales et les services de la protection civile se sont déplacés sur les lieux pour intervenir et entamer les procédures nécessaires, ajoute-t-on.



Neuf personnes blessées dans cet accident ont été transférées au CHU Mohammed VI pour recevoir les soins nécessaires, soulignent les autorités locales, notant que cinq, d’entre elles, ont déjà quitté l’hôpital, alors que l'état de santé des quatre autres blessés, qui sont toujours sous suivi médical, est stable.



Le conducteur, dont l'identité est connue, est recherché par les autorités concernées en vue de son arrestation et présentation devant la justice, conclut la même source.