"Marrakech du Rire" 2019 : l'humour "made in Africa" célébré en grande pompe

Avec la programmation de la 3ème édition du "Gala Afrika", une brochette d'humoristes parmi les plus talentueux sont ainsi venus tout droit de différents pays d'Afrique subsaharienne francophone, le temps de vivre cette belle aventure et de la partager avec un public enthousiaste et si accueillant. De belles retrouvailles inoubliables.



Dans une ambiance conviviale et bon enfant, cette palette d’humoristes, qui portent haut les couleurs de l’humour africain francophone dans leurs pays respectifs (Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Rwanda, Congo- Kinshasa…), ont su avec maestria enflammer la scène, devant un public exalté et chaleureux, issu de divers horizons et de différentes nationalités, dont des membres des communautés africaines établies dans le Royaume, tout en faisant rire cette assistance cosmopolite à gorge déployée par leurs anecdotes, rigolades et vannes.



Pour cette année, c’est l’inégalable humoriste d’origine ivoirienne Amoutati, entourée de plusieurs autres artistes-comédiens hors-pair et très passionnés, qui a réussi dignement et amplement, par le biais du "Gala Afrika", à rendre un vibrant hommage 100% humour à l’Afrique subsaharienne francophone, avec à la clé un spectacle aussi impressionnant qu’époustouflant combinant danse, situations drôles et jeu de théâtre, et à travers lequel, l’ensemble des humoristes ont donné le meilleur d’eux-mêmes au grand plaisir des festivaliers toujours avides de rires.



Ainsi, tout au long de ce spectacle de près de 2 heures de rires ininterrompus, ces comédiens, d’une énergie débordante, ont démontré encore une fois l’immense talent et l’inventivité impressionnante des humoristes dont regorge le Continent.



Comme pour les deux précédentes éditions, le "Gala Afrika" a choisi cette année comme thématique les proverbes africains, chaque pays du Continent ayant des proverbes étonnants qui ont été mis en valeur lors de ce spectacle tels "la flèche se croit l’amie de l’arc, mais ils ne partiront pas ensemble", "un seul morceau de bois ne peut pas bouillir une marmite, c’est pour cela ils sont deux", "l’eau qui tombe goûte par goûte finit par percer le plus dur rocher", entre autres...



Tout au long de cette soirée inoubliable et très réussie, cette ribambelle d’humoristes très marrants et hors-norme ont démontré avec brio, lors de leur apparition sur scène, cette Afrique subsaharienne plurielle, riche notamment de sa diversité culturelle et artistique.



Outre Amoutati, accompagnée des incontournables humoristes ivoiriens et habitués du festival, Michel Gohou et Digbeu Cravate, qui ont gratifié le public présent de quelques sketchs improvisés et des plus loufoques, l’assistance s’est aussi délectée et décrochée la mâchoire, le temps de ce spectacle bidonnant et des plus hilarants, avec de nouvelles pépites et jeunes talents très doués de l’humour africain, à savoir Ultrich Takam, Hervé Kimenyi, Ignace Essounga, Pedro Sow, Observateur Ebène, sans oublier la présence très remarquée du fabuleux et jeune duo "Les Nyotas", deux jeunes africaines très marrantes, Princesse Watuwila et Jovitha Songwa, qui tentent à travers leur prestation doublée d’une parfaite synchronisation vocale et gestuelle, de mettre en valeur la femme africaine.



Sous un tonnerre d’applaudissements, Amoutati a réussi par ses paroles à introduire chacun de ces humoristes, qui ont débuté leurs shows par une scène de danse aux rythmes de sonorités africaines, témoignant ainsi de la richesse de la musique du Continent, avant d’offrir aux spectateurs l’occasion de savourer sans modération une panoplie de sketchs plus drôles les uns que les autres.



A travers ces shows, ces stars de l'art comique racontaient non sans légèreté des petites histoires touchant au vécu quotidien de la population en Afrique, tels que les mariages mixtes, l’immigration clandestine, les rêves d’enfance et la réalité du présent, les liens familiaux, les relations hommes/femmes ou au sein des couples.



Ces scènes burlesques présentées d’une manière très comique, tout en faisant glisser des petits messages importants en vue de détricoter certains clichés, ont déclenché d’intenables fous rires parmi les festivaliers qui ont été très bien servis, dans la joie et la bonne humeur, par cette soirée de folie, qui a tenu toutes ses promesses et consacré une place de choix à l’humour africain.



Si la première partie de ce spectacle humoristique a été animée par le comédien, au sens inné de la dérision, Waly Dia, qui a exposé à travers ses gags certains faits politiques d’actualité ainsi que sa vision du monde secoué par certains phénomènes tels que le racisme, le terrorisme et la xénophobie, l’apparition surprise sur scène, à la fin, du grand Jamel Debbouze aux côtés d’Amoutati, Michel Gohou et Digbeu Cravate pour un petit échange des plus marrants avant de danser ensemble aux rythmes africains aux côtés des autres humoristes présents, a été la cerise sur le gâteau de ce plateau si alléchant aux saveurs de l’Afrique unie dans la diversité.



Ainsi, à travers ce voyage et ce grand show humoristique en terre d’Afrique subsaharienne francophone, ovationné par une assistance littéralement conquise, ces comédiens très inspirés, confirmés ou en quête de gloire à l’international, ont gratifié l’audience d’une sacrée cure de rire et d’inoubliables moments de pur bonheur et de grande liesse, tout en témoignant, par leur prestation inédite et leur créativité et improvisation sans limites, de l’universalité de l’humour qui transcende toutes les frontières.