Marrakech : des stars du football mondial honorées de participer au match de gala international à Laâyoune

Lors d'une conférence de presse tenue pour jeter la lumière sur cette rencontre footballistique, placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, ces légendes vivantes du ballon rond ont souligné que ce match constitue pour eux une occasion pour s’enquérir du grand progrès réalisé dans les provinces du sud du Royaume en général, et dans la ville de Laâyoune en particulier.



Organisé par l’Association sportive des Frères d’appui aux jeunes et aux œuvres charitables et sociales, en collaboration avec le ministère de la jeunesse et des sports, ce match rassemble une pléiade d’anciennes figures emblématiques du football, telles que les Brésiliens Cafu, Rivaldo, Ronaldinho, le Ghanéen Abedi Pelé, le Camerounais Roger Milla, l’Américain Cobi Jones, l’Egyptien Nadir El Sayed, le Saoudien Saaed Al Owairan, l’Irakien Nashat Akram, le Tunisien Zoubaier Baya, outre les Marocains Said Chiba, Merry Krimau et d’autres vedettes du ballon rond.



Lors de cette rencontre avec les médias nationaux et étrangers, à laquelle ont pris part aussi une brochette d’artistes et de sportifs, la star du football africain et ghanéen, Abedi Pelé, a dit sa grande joie de participer pour la 3ème fois à cette grande fête sportive pour partager avec le peuple marocain la liesse de célébrer l’anniversaire de la Marche Verte, ajoutant que cette manifestation footballistique représente aussi une opportunité pour la rencontre de grandes vedettes qui ont marqué à jamais le football mondial.



L’ancienne gloire des «Black Stars» a, par ailleurs, fait part de son plein soutien et de son appui total à la candidature du Maroc pour abriter le Mondial 2030.



Pour sa part, l’ancien gardien de but des Pharaons, Nader El Sayed, a exprimé sa joie de se retrouver au Maroc pour participer à cette œuvre humanitaire, saluant la voie pacifique adoptée par le Royaume pour la libération de ses territoires. Cette voie, a-t-il estimé, est un message éloquent au monde que la démarche pacifique demeure à jamais la meilleure voie à emprunter, tout en réaffirmant son soutien à l’unité du peuple marocain.



Il s’est dit aussi très heureux de se retrouver aux côtés de cette constellation de stars du sport lors de ce match, qui constitue une occasion pour se remémorer les beaux souvenirs, émettant le vœu de voir de telles rencontres se tenir dans les autres pays arabes en vue de renforcer les liens de fraternité entre les joueurs des différents Continents.



Dans la même lignée, l’Irakien Nashat Akram a fait part de sa joie de représenter son pays lors de cette manifestation sportive qui coïncide avec la célébration par le peuple marocain de l’anniversaire de la Marche Verte.



Lui emboîtant le pas, le joueur saoudien Saeed Al Owairan, a dit tout son bonheur de prendre part pour la 3ème fois à cette manifestation sportive si chère, le temps de partager avec le peuple marocain sa joie à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la Marche Verte, louant le développement que connaît le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.



Dans le même ordre d’idées, l’ancien sélectionneur de l’équipe de Bahreïn, Riyadh Althwadi, a indiqué que ce match de gala, qui réunit plusieurs joueurs internationaux à Laâyoune, représente une opportunité pour partager avec le peuple marocain cette grande fête nationale et livrer par la même un match qui soit à la hauteur des aspirations du public marocain qui souhaite voir de près des anciennes gloires ayant gravé leurs noms en lettres d’or dans l’histoire du ballon rond.



De son côté, le joueur américain Cobi Jones n’a pas caché sa joie d’avoir reçu l’invitation pour participer à ce match, faisant savoir que c’est la première fois qu’il participe à une rencontre organisée à l’occasion de la célébration d’une fête si chère aux coeurs de tous les Marocains.



Quant au champion mondial de boxe, le Marocain Abou Azaitar, l’un des organisateurs de ce match, il a précisé que les préparatifs ont pris près de deux mois pour assurer l’organisation de cette rencontre dans les meilleures conditions, ajoutant que l’Association sportive les Frères participe toujours à toutes les initiatives nationales aussi bien dans le domaine des œuvres de charité que celui sportif.



Il a, en outre, exprimé sa fierté d’avoir invité ces anciennes gloires du football et cette pléiade d’artistes pour visiter le Maroc et s’enquérir des avancées remarquables réalisées par le Royaume, ainsi que des projets de développement lancés dans les différentes villes du Royaume, notamment à Laâyoune.