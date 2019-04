Marrakech : coup d’envoi des festivités du mois du patrimoine

Organisée par la Direction régionale de la culture et de la communication (secteur de la culture) et la Conservation régionale du patrimoine culturel de la région Marrakech-Safi, cette manifestation comporte plusieurs activités qualitatives traduisant la diversité du patrimoine culturel de la région.



Ainsi, une exposition sous le thème "modèles de gravures arabes à Marrakech" a été inaugurée au mythique Palais Badii, qui abrite aussi une exposition d’œuvres plastiques des artistes Ahmed Amine Cherradi et Rabia Mezouga sous le thème "les figures du patrimoine du Maroc dans les arts plastiques".



Tout au long du mois, les élèves des établissements scolaires bénéficieront de portes ouvertes pour la visite de sites historiques, dont le Palais Badii, les tombes de Saadiyine, le musée Mouassine, Dar Chérifa, Palais Bahia, Menara et Dar Bellarj pour consacrer les valeurs de prise de conscience de la valeur du patrimoine historique marocain auprès des générations montantes.



Le directeur régional de la culture et de la communication –secteur de la culture- à Marrakech-Safi, Aziz Boujmid, a souligné à cette occasion, que le mois du patrimoine représente un important rendez-vous scientifique et culturel pour mettre en relief la richesse et la diversité du patrimoine marocain matériel et immatériel, relevant que la région est dotée d’un grand patrimoine historique et civilisationnel de nature à lui permettre de devenir un pôle au rayonnement culturel susceptible d’instaurer les bases d’une industrie culturelle et patrimoniale qualitative.



La Conservatrice régionale du patrimoine culturel de Marrakech-Safi, Mme Hasna Haddaoui, a indiqué pour sa part, que l’économie culturelle représente une alternative efficiente de développement capable de dynamiser l’économie de la région, sachant que cette dernière regorge de potentialités devant lui permettre de jouer un rôle vital dans ce domaine.



Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du mois du patrimoine que le ministère de la culture et de la communication -Département de la culture- organise chaque année du 18 avril, coïncidant avec la Journée internationale des monuments et des sites, au 18 mai coïncidant avec la Journée internationale des musées, dans le but de valoriser le patrimoine civilisationnel marocain et la diversité de ses affluents culturels.