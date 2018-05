Marrakech : ces monuments qui donnent un supplément d’âme à la ville

Construite au XII ème siècle, Marrakech a connu son heure de gloire en devenant l’une des plus prospères des capitales du royaume. Aujourd'hui, elle est la destination phare de tous les voyageurs en quête à la fois d'authenticité et de paillettes.



Alliant beauté, richesse architecturelle et luxe, Marrakech rivalise avec Fès la vénérable capitale culturelle avec une touche de modernité en plus. Ses édifices religieux, ses nombreux palais transformés en musées ou en hôtels, ses maisons d’artistes, son patrimoine industriel ainsi que ses galeries marchandes ancestrales font de Marrakech une ville touristique par excellence.



La ville ocre regorge de nombreux joyaux. Les plus symboliques sont sans nul doute La Koutoubia, la place Jemaa el Fna et la Ménara.

La Koutoubia ou le phare de Marrakech comme aiment à l’appeler certains, a été érigée par les Almohades en 40 ans (à partir de 1150) avec des formes simples, un décor sophistiqué et l’équilibre de ses proportions. Illuminée le soir, d’où son surnom, la Koutoubia est considérée comme l’un des plus beaux monuments du Maghreb. Elle a servi de modèle à deux soeurs, la Giralda de Séville et la Tour Hassan de Rabat. Son minaret de 77 m se voit à 25 km.



Des Almohades, Marrakech a hérité d’une autre merveille, les jardins de la Ménara. Un harmonieux pavillon qui se reflète sur fond de Haut-Atlas dans un grand bassin d’eau entouré d’un vaste jardin planté d’oliviers. Le soir, il prend de magnifiques teintes dorées.

Classé au patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO, le cœur battant de la ville, la légendaire place Jemaa el Fna, accueille tous les jours des milliers de visiteurs. Son espace et son ambiance font d’elle un lieu de rencontres et de spectacles par excellence. Conteurs, diseuses de bonne aventure et acrobates assurent le show tandis qu’échoppes et gargotes proposent à boire et à manger. La magie opère tous les jours et tous les soirs à Jemaa el Fna.



Toutes ces richesses et ces monuments font de Marrakech un lieu mythique. Un avantage que compte bien préserver le royaume. En effet, un programme de valorisation de l’ancienne Médina a récemment été lancé par le Roi Mohamed VI redonnant ainsi une seconde vie à ces symboles historiques. Près de 500 millions de dirhams ont été alloués au projet de réhabilitation du patrimoine. Une initiative qui redonne ses lettres de noblesse au patrimoine architectural de la ville rouge en protégeant ces sites contre la dégradation.