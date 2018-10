Marrakech: appel du PPS en faveur d’instances politiques pour regagner la confiance des citoyens

Dans son allocution à l’occasion d’une rencontre de communication organisée par la section provinciale du PPS à Marrakech, sous le slogan "Exigences du nouveau souffle démocratique", M. Benabdallah a mis l’accent sur la prise de mesures concrètes permettant de faire du Maroc, "un pays de réformes, de démocratie et d’une économie forte", soulignant que la participation de son parti au sein du gouvernement vise à faire avancer le processus de réformes en vue de créer une économie forte et transparente au profit d’une véritable justice sociale.



Après avoir mis en exergue les grands progrès réalisés par le Maroc en matière de réformes économiques et sociales et d’édification démocratique, il a signalé que ces réformes nécessitent plus d'efforts de la part de toutes les forces politiques et responsables en vue de regagner la confiance des citoyens et trouver la solutions à leurs préoccupations afin de les faire bénéficier du fruit du développement.



"Si le Maroc a réussi à évoluer dans la réforme de nombreux secteurs économiques et sociaux, cela ne devra pas nous faire oublier certaines franges de la société, qui souffrent de frustration et des disparités sociales, ce qui nécessite la création d'un climat politique positif permettant de favoriser de nouvelles conditions visant l’ancrage d’une culture au sein des institutions politiques et de l’administration", a-t-il relevé.



Dans ce contexte, il a appelé toutes les forces politiques à prêter plus d’attention à la préoccupation sociale qui oblige le gouvernement à mettre en oeuvre des mesures concrètes dans ce domaine.



En outre, le SG du PPS a fait savoir que son parti continuera à porter le flambeau des réformes et de la démocratie, le progrès et la justice sociale.



Cette première rencontre avec les composantes du PPS dans la région de Marrakech-Safi a connu la participation de certains membres du bureau politique et des militants du parti dans la cité ocre.