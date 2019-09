Marrakech accueille le 20 octobre la première édition de l’Étape Morocco by Tour de France

Cette première implantation de L’Étape by Tour de France au Maroc s’inscrit dans une volonté de développement du cyclisme et ouvre de nouvelles perspectives d’avenir, selon les organisateurs.



L'Étape by Tour de France est une série de 15 événements organisés dans 10 pays. Référence mondiale du cyclisme, elle offre aux amateurs l’opportunité de participer à la légende du Tour de France.



Ce projet, porté par Morocco All Races et Amaury Sport Organisation, va voir le jour avec l’ambition commune de faire rayonner le Maroc en proposant une expérience cycliste unique : rouler dans les mêmes conditions que les champions du Tour de France.



INFOS PRATIQUES :

- Courses ouvertes aux Hommes et Femmes à partir de 18 ans en date du 20 octobre 2019.​​​​​​​

- Épreuves : Départ et arrivée : Marrakech

- 4 Distances : 150Km - 120Km - 80Km - 40 Km