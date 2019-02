Marrakech abrite la 2ème édition du Championnat d'Afrique de Karaté du 7 au 10 février

La 2ème Edition du Championnat d'Afrique de Karaté se tiendra, du 7 au 10 février courant à Marrakech, annonce la Fédération Royale Marocaine de Karaté et Disciplines Associées (FRMK&DA) dans un communiqué.



Ce championnat concerne les catégories cadets, juniors et séniors appartenant aux fédérations de la Zone 1, précise le communiqué.



Ils représenteront cinq pays dont le Maroc à savoir l’Égypte, la Libye, la Tunisie et l'Algérie, poursuit-on de même source, ajoutant que chaque pays sera représenté par une équipe, composée de deux athlètes, dans chaque catégorie.



En marge de cet événement sportif, l'Union des Fédérations Africaines de Karaté (UFAK) organisera des stages d'arbitrage qui sont ouverts aux arbitres de tous les pays affiliés à la l'UFAK, conclut le texte.