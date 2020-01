Marrakech: "Miss Moto Maroc" célèbre la femme du 26 au 29 mars

"Miss Moto Maroc", premier Moto Club féminin du monde arabe, organise, du 26 au 29 mars à Marrakech, la "March Moto Madness Morocco", à l'occasion de la journée mondiale des droits des femmes.



Cet événement, qui en est à sa neuvième édition, se veut de célébrer la journée mondiale des droits des femmes et de donner une autre image de la femme marocaine moderne, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



L’édition 2020 réunira tous les clubs de motards du Royaume, ainsi que des délégations représentant la France, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni, la Tunisie, le Koweït, l’Arabie Saoudite et les Emirats arabes Unis, ajoute la même source.



Cette manifestation s’assigne comme principal objectif "de voir au Maroc une grande concentration à l’instar des pays européens et américains. Un événement annuel où se rencontrent tous les motards marocains et étrangers. Un échange culturel, touristique et familial", poursuit le communiqué.



Miss Moto Maroc est membre de l’Union Marocaine de Moto tourisme et loisirs (UMMTL), qui comprend 35 clubs marocains, de March Moto Madness Woldwide Adventure rally (19 pays dont le Maroc depuis 2015) et de la Women International Motorcycle Association (WIMA), qui regroupe 32 clubs féminins issus de plusieurs pays.