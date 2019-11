Marrakech : Lancement officiel de la campagne mondiale des "16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes"

La campagne mondiale "16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes" a été lancée samedi à la Place Harti à Marrakech sous le thème "Masculinités positives : les hommes et les garçons rejettent les violences faites aux femmes et aux filles".



Cet événement ouvert au grand public et organisé par les Nations Unies en commémoration de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, a pour objectifs de sensibiliser vis-à-vis de la violence contre les femmes et les filles.



La cérémonie officielle du lancement de la campagne a été marquée par l'ouverture de plusieurs stands animés par les acteurs institutionnels, en l’occurrence, le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement social, le Parquet général, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, le Ministère de la Santé, le Haut-Commissariat au Plan, les acteurs associatifs et des représentants d'organisations onusiennes.



A cette occasion, un échange a été engagé entre les animateurs des stands et le public, venu pour s'informer des efforts consentis au niveau national pour éradiquer la violence à l'égard des femmes et des filles.



De l'avis de la représentante du bureau multi-pays de l'ONU Femmes pour le Maghreb, Leila Rhiwi, cette campagne se veut un appel à l'engagement des hommes dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes et à la promotion de la masculinité positive des hommes et garçons en faveur d'une égalité basée sur le genre et contre les violences à l'égard des femmes et des filles.



Cette campagne, menée cette année, sous le hashtag #Hit_Ana_Rajel, a pour objectif de sensibiliser sur les rôles positifs des hommes et des garçons dans la promotion de l’égalité entre les sexes ainsi que dans la prévention de la violence l’égard des femmes et des filles, a-t-elle indiqué dans une déclaration à la MAP.



L'idée de cette manifestation est d’engager les hommes et garçons pour qu'ils s'évaluent de manière critique et s'engagent eux-mêmes dans le plaidoyer contre les violences à l'égard des femmes en vue de promouvoir une conscience collective sur ce phénomène, a souligné Mme Rhiwi, notant qu'en dépit des efforts consentis par l'Etat en termes de lois et de services visant la protection des femmes, il est nécessaire de mener régulièrement des campagnes de sensibilisation et de mobilisation contre les différentes formes de violence dont souffrent les femmes et les filles.



Pour sa part, la présidente de l'Association Joussour pour le Forum des femmes marocaines, Oumayma Achour, a relevé que cette campagne contre la violence à l'égard des femmes est un événement annuel qui met en lumière les projets et efforts importants déployés par les associations de la société civile avec l'ONU pour promouvoir les droits des femmes et créer un espace public sûr et harmonieux où règne le respect entre les deux sexes.



Cette activité, a-t-elle ajouté, est également une occasion de sensibiliser le public à la nécessité de lutter contre la violence à l'égard des femmes sous toutes ses formes, soulignant la nécessité de s'engager pour une société de respect d’égalité des sexes.



Organisée depuis 2008 à l’appel du Secrétaire Général des Nations Unies, la campagne mondiale des "16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes" se tient chaque année entre le 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et le 10 décembre, journée internationale des droits humains.



La campagne connaît cette année la participation exceptionnelle d’artistes engagés, dont Fnaïre, Anis Chouchene, Moustapha Romli, Souad Sahel, Kabaret Cheikhats, Fayçal Azizi et Taoufiq Izeddiou qui exprimeront leur rejet des violences notamment à travers la musique, le slam, la danse et les arts plastiques. Dans le cadre des 16 jours d’activisme, l’opération "Orangez Le Monde" consiste à illuminer des édifices et des monuments en orange partout dans le monde afin de sensibiliser l’opinion publique sur le phénomène de la violence vécue par les femmes. Cette année au Maroc, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, le Musée Mohammed VI, la Tour Maroc Telecom, la gare LGV de Rabat-Agdal, et Autoroutes du Maroc, entres autres, s’illumineront en orange, pour marquer l’engagement de ces institutions pour l’élimination de la violence contre les femmes et les filles.