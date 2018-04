Marrakech : L’Italien Gabriele Tarquini remporte la 1ère course du "FIA WTCR Race of Morocco", Mehdi Bennani 5è

L’Italien, pilote de la "Hyundai i30 N TCR1", qui avait décroché la pole position, est arrivé premier de cette course de 20 tours, après avoir réussi à conserver cet avantage.



Le pilote suédois Thed Bjork (Hyundai i30 N TCR1) a occupé la 2è position au classement final, suivi en troisième position du Britannique Rob Huff (Volkswagen Golf GTI TCR).



Le Marocain, Mehdi Bennani (Volkswagen Golf GTI TCR) a réalisé un bon résultat lors de cette première course en se classant cinquième au classement général. Un classement qui cadre avec ses objectifs consistant à améliorer son classement dans ce championnat mondial des voitures de tourisme.



Reprenant la plupart des manches de la dernière saison du WTCC, le calendrier de 2018 comprend dix manches composées de trois courses chacune, soit trente courses sur la saison.







Voici par ailleurs les résultats de cette première course du "FIA WTCR Race of Morocco":







1. Gabriele Tarquini (Italie) "Hyundai i30 N TCR1"



2. Thed Bjork (Suède) "Hyundai i30 N TCR1"



3. Rob Huff (Grande-Bretagne) "Volkswagen Golf GTI TCR"



4. Jean Karl Vernay (France) "Audi RS 3 LMS TCR"



5. Mehdi Bennani (Maroc) "Volkswagen Golf GTI TCR"



6. Gordon Shedden (GB) "Audi RS 3 LMS TCR2"



7. Esteban Guerrieri (Argentine) "Honda Civic Type R TCR (FK8)"



8. Yann Ehrlacher (France) "Honda Civic Type R TCR (FK8)"



9. Aurélien Comte (France) "Peugeot 308 TCR"



10.John Filippi (France) "Cupra León TCR"



11.Yvan Muller (France) "Hyundai i30 N TCR"