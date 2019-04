Marrakech: L'Argentin Esteban Guerrieri remporte la première course du "FIA WTCR Race of Morocco" 2019

Le pilote argentin Esteban Guerrieri a remporté, samedi à Marrakech, la course 1 du "FIA WTCR Race of Morocco" 2019, première étape de la Coupe du monde WTCR, disputée sur le circuit international Moulay El Hassan.



Parti en pole position, Guerrieri, à bord de sa "Honda Civic Type R TCR", a su résister jusqu'à la fin à la pression de son dauphin du jour, le Suédois Thed Björk (Lynk & Co 03 TCR) au virage 1, conservant son avance et sa première place durant les 18 tours de cette course.



La 3ème position du podium est revenue à l'Argentin Nestor Girolami à bord de sa "Honda Civic Type R TCR".



Quant au pilote marocain Mehdi Bennani (Volkswagen Golf GTI TCR), il a manqué de réussite lors de cette première course: le champion national et le pilote néerlandais Tom Coronel "Cupra TCR" se sont accrochés dans le premier tour.



Avec deux autres courses qui auront lieu ce dimanche, l'étape de Marrakech, organisée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, ouvre le bal de la saison 2019 du FIA-WTCR qui comprend neuf autres manches composées de trois courses chacune.