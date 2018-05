Marrakech: Interpellation d’un ressortissant français objet d’un mandat de recherche international

Selon un communiqué de la préfecture de police de Marrakech, l’arrestation du mis en cause, âgé de 30 ans, fait suite à un mandat de recherche international émis à son encontre par les autorités judiciaires françaises et diffusé au niveau international par l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), pour son implication dans une affaire de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue dans son pays d'origine.



Le prévenu a été placé en garde-à-vue avant d'être déférer devant le Parquet général compétent, dans le but de trancher sur la procédure d’exécution de ce mandat d’arrêt.



Cette opération, ajoute la même source, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération internationale sécuritaire et, précisément, dans la lutte contre toutes les formes de crimes transfrontaliers.