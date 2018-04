Marrakech : Elisabeth Bauchet-Bouhlal remet la Légion d’honneur au romancier et peintre, Mahi Binebine

Célèbre pour sa peinture, ses sculptures et ses romans, Mahi Binbine a choisi une passionnée de l’art contemporain, Elisabeth Bauchet-Bouhlal, pour lui remettre, samedi soir à Marrakech, sa décoration de Chevalier de la Légion d’honneur.



La cérémonie, organisée dans un palace de la ville ocre, a été marquée par la présence de plusieurs personnalités marocaines et étrangères.

Originaire de Marrakech, Mahi Binbine s’est installé à Paris en 1980 pour enseigner d’abord les mathématiques avant de se consacrer entièrement à la peinture, la sculpture puis l’écriture.



Il a exposé dans plusieurs galeries en Europe et aux Etats Unis notamment à New York ou il a vécu de 1994 et 1999.

Certaines de ses œuvres intègrent la collection permanente du célèbre Musée Guggenheim de New-York.



Mahi Binebine revient à Marrakech en 2002 où il vit et travaille toujours.