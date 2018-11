Marrakech: Clôture apothéose de la Rencontre sur le "Judaïsme marocain : pour une marocanité en partage"

En plus de l'ambition de rassembler les membres de la communauté marocaine de confession juive dans le monde, l’objectif de cette Rencontre est de "prendre conscience qu’ensemble nous conduisons un navire et décidons ensemble s’il sera un Titanic naufragé ou un Arche de Noé".



Il a, en outre, affirmé que ce dialogue voulu doit s'opérer en "toute responsabilité, honnêteté intellectuelle et franchise", réaffirmant la nécessité d'une meilleure connaissance et ouverture sur l'Autre, loin des clichés et des stéréotypes.



"Nous devons dialoguer avec l’Autre en chaire et en os comme il se définit lui-même et pas au fil des stéréotypes et des clichés'', a-t-il soutenu, relevant que ''la connaissance scientifique mutuelle, la passion d’explorer les ressources spirituelles et théologiques de l’Autre et le savoir académique sont la seule et unique issue pour dissiper la peur de l’Autre''.



Selon lui, "c'est cette connaissance académique et scientifique de l'Autre qui va permettre de dissiper les peurs et de permettre le rapprochement des uns des autres".



Evoquant les projets proposés par certains participants à cette Rencontre pour la préservation du patrimoine judéo-marocain, M. Boussouf a réitéré l'engagement du CCME à accompagner ces initiatives en tant que "facilitateur".



Concernant la proposition formulée par M. Berdugo au sujet de l'institutionnalisation de cette Rencontre, M. Boussouf a exprimé ''sa totale disposition à toute initiative fédératrice" et s’est "engagé à maintenir le lien de manière permanente avec tous les participants dans leurs pays respectifs autour de projets constructifs''.



Prenant également la parole lors de cette séance de clôture, le Rabbin de Montréal, qui s’est dit "ressourcé par cette Rencontre", a tenu à présenter les vœux de longue vie et de santé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



"Vous méritez le titre de Commandeur des Croyants non pas seulement pour l’intérêt protecteur que Vous conférez à nos lieux de culte mais bien parce que Vous nous rassemblez", a-t-il affirmé.



"Majesté, Soyez fier de Votre peuple, car il vit au quotidien dans un amour et un vivre-ensemble indéfectibles et uniques'', a-t-il conclu.



D'autres intervenants parmi les participants à ce conclave ont été, de leur côté, unanimes à faire part de leur joie de se retrouver au Maroc, leur pays d'origine, exprimant leurs vifs remerciements et leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, pour la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer Ses sujets, notamment de confession juive, et Son engagement constant pour la préservation du patrimoine judéo-marocain.



Au terme de cette Rencontre, lecture a été donnée au message de fidélité et de loyalisme adressé à SM le Roi Mohammed VI par le CCME et le CCIM, au nom de l'ensemble des participants à ce conclave.