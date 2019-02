"Marocanité du Sahara : articles, plaidoyers et documents", nouvel ouvrage de l'universitaire Abdessamad Belkebir

L'ouvrage de 471 pages de grand format contient les positions officielles de l’État marocain sur la cause nationale, des articles sur le sujet écrits par d'éminents intellectuels, dont Abdellah Laroui, Abderrahim Bouabid, Abdellah Ibrahim et Mehdi Ben Barka, des plaidoyers des partis marocains et des positions de la résistance marocaine, ainsi que des documents et témoignages en soutien à la cause juste du Maroc.



L’œuvre est déclinée en huit parties contenant "Des éclairages historiques et géographiques", "Le Sahara dans le cadre maghrébin", "Le Sahara et les positions officielles de l’État marocain", "Les positions des instances et personnalités nationales", "Le Sahara dans les foras internationaux", "L'initiative d'autonomie horizon de la solution", "Livres et témoignages" et "Ressources et documents".



L'ouvrage, dense et complet, constitue un outil pour renforcer la conviction nationale de l'élite afin qu'elle puisse plaider et convaincre lors de débats avec les détracteurs, mais aussi avec des amis éventuellement en manque d'arguments, a souligné le professeur Belkebir. Bien des élites marocaines, aussi nombreuses que compétentes, ne sont pas organisées, ni armées ou mobilisées dans une diplomatie culturelle et populaire pour contribuer à défendre la cause nationale à travers le monde, a relevé M. Belkebir, précisant que des milliers d'intellectuels et des millions d'émigrés brillent par leur absence dans ce débat.



"L'ouvrage ne contient que les textes et les documents pouvant convaincre les personnes étrangères qui ignorent tout de notre cause nationale et qui permettent de contredire ses détracteurs", a-t-il ajouté. La publication comprend des articles constituant des éclairages historiques, géographiques et culturels à même de renseigner sur la question, un exposé des points de vues nationaux quant à l'aspect juridique international et la position des instances internationales compétentes, ainsi qu'un chapitre consacré à l'initiative d'autonomie comme solution cohérente et de compromis pour l'ensemble des parties concernées et intéressées.



L'auteur consacre, en outre, une section aux textes relatifs aux positions officielles et populaires et une autre aux principales sources et documents historiques liés au sujet et qui sont sélectionnés avec soin "afin d'éviter au lecteur de se noyer dans un océan sans fin de ressources officielles et non officielles".