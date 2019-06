Maroc: vers un nouveau mécanisme pour financer les projets d'investissement (El Otmani)

Répondant à une question autour du "Contrôle de la dette publique" posée lors de la séance mensuelle consacrée à la politique générale à la Chambre des représentants, M. El Otmani a souligné que ce nouveau mécanisme, basé sur le partenariat institutionnel vise à permettre à certaines institutions de contribuer au financement des projets d'infrastructures et d'accompagnement des différentes stratégies sectorielles et ce, afin d'attirer des investissements et encourager le partenariat entre les secteurs public et privé.



Il a indiqué que le taux d'endettement de la trésorerie a été réduit, passant de 65,1% en 2017 à 64,7% en 2018, ajoutant que cette évolution positive a permis de mettre un terme à la hausse de l'endettement que connaît le Royaume depuis 2009.



"Le niveau du taux d'endettement actuel n'est pas dû au déficit des deux ou trois dernières années, mais à l'accumulation du ratio de déficit élevé enregistré au cours de plusieurs années", a expliqué le chef du gouvernement, notant que ces résultats ont été réalisés grâce aux réformes, aux mesures et démarches entreprises et que le contrôle de l'endettement figure parmi les objectifs du programme gouvernemental.



Dans le cadre du recours à l'emprunt, le gouvernement respecte les principes visant à canaliser les ressources qui émanent des crédits, a-t-il ajouté.



Concernant la politique adoptée par l'exécutif pour mettre fin à l'endettement, M. El Otmani a expliqué que cette dernière se fait à travers le contrôle du déficit budgétaire, l'augmentation du taux de croissance et la mobilisation des ressources, en vue de financer les projets de développement.



Il a, dans ce sens, souligné que le gouvernement veille à la mise en œuvre des réformes inscrites dans le programme gouvernemental visant essentiellement à consolider la dynamique du développement, à travers les chantiers d'infrastructure et les stratégies sectorielles et soutenir l'investissement et l'entreprise selon une vision intégrée.