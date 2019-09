Maroc : vers la mise en place d'un institut de formation à l’entreprenariat et au middle management

Le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ont procédé, en présence du chef du gouvernement, à la signature d’une convention de partenariat pour la mise en place et la gestion d’un institut de formation à l’entreprenariat et au middle management.



Signée en marge de la deuxième édition de l’université d’été de la CGEM, organisée à Casablanca le 14 septembre, cette convention intervient dans le cadre de la mise en œuvre des Directives Royales, notamment celles exprimées dans le dernier discours prononcé par le Roi Mohammed VI, le 20 août 2019 à l'occasion du 66-ème Anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, invoquant l’importance de la formation professionnelle dans la mise en place du nouveau modèle de développement, indique dimanche un communiqué du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.



Cette convention a pour objectif de définir le cadre et les modalités de mise en place de l’institut de formation à l’entreprenariat et au middle management (IKEMM) dans les locaux de l’établissement scolaire AL KENDY-Casablanca, précise le communiqué.



Cet institut a pour mission d’assurer la promotion de l’auto emploi, la formation et la qualification des néo autos-entrepreneurs et des auto-entrepreneurs et la promotion de la culture entrepreneuriale.



L’IKEMM ainsi créé, devra s’ériger en référence nationale et régionale en matière de formation et de qualification dans le parcours en middle management et en entreprenariat et assurera un service public de formation, en respectant les principes d'égalité des bénéficiaires.



De ce fait et de par sa conception et son mode de gestion, il aura vocation à devenir un centre de compétence.



Les domaines de formation qui seront couverts par cet institut sont le middle management dans les métiers mondiaux du Maroc (aéronautique, automobile, ferroviaire,…), les fondamentaux de la gestion financière de l'entreprise, les fondamentaux de l’entreprenariat et les formations d’approfondissement.



Les formations à l’IKEMM sont destinées aux lauréats de la formation professionnelle désireux de poursuivre des parcours de middle management dans les métiers mondiaux du Maroc, aux entrepreneurs tous secteurs d’activité confondus et à tous stades de développement de l’entreprise, ainsi qu’aux porteurs de projets de création d’entreprises.



L’offre de service sera adaptée à différentes cibles en fonction de critères relatifs aux dirigeants, à l’entreprise et à l’activité.



A l’issue des formations, l’IKEMM délivrera à chaque bénéficiaire une attestation avec un relevé de compétences acquises selon une nomenclature élaborée par l’IKEMM et approuvée par l’autorité gouvernementale chargée de la Formation professionnelle.



Les parties signataires s’engagent à adopter un mode de partenariat privilégiant une forte implication des professionnels dans tout le processus de l’ingénierie de formation et principalement dans la gestion de l’IKEMM.