Maroc : vagues dangereuses de 4 à 6 mètres sur les côtes atlantiques à partir du lundi

Des vagues dangereuses avec des hauteurs significatives de 4 à 6 mètres et des périodes de 14 à 19 secondes intéresseront à partir du lundi dans la matinée les côtes atlantiques entre Larache et Tantan, indique la Direction de la météorologie nationale (DMN).



Des vents forts de sud-ouest de 8 à 9 Beaufort avec des rafales de 10 à 11 Beaufort intéresseront aussi le détroit et les côtes atlantiques entre Cap Spartel et Cap Ghir, précise la même source dans un communiqué relatif à la météorologie maritime, faisant savoir que l'amélioration est prévue à partir de la journée du mercredi.



Les marrées hautes sur les zones menacées par les vagues dangereuses oscilleront lundi et mardi entre 2,60m et 3,70m, et cela entre 04h05 et 05h45 du matin et entre 16h45 et 18h25 de l’après-midi, ajoute le communiqué.