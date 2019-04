Maroc : une trentaine d'éléments des forces publiques et deux supporters des FAR blessés dans des incidents de violence après le match FAR-RSB

Une trentaine d'éléments des forces publiques ainsi que deux supporters de l'équipe des FAR ont été blessés dans des incidents de violence qui ont éclaté à la fin du match ayant opposé le club de l'AS.FAR à la Renaissance Sportive de Berkane, mercredi soir au complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat, apprend-on auprès des autorités locales de la préfecture de Rabat.



Des incidents de violence ont éclaté aux derniers instants du match lorsque des supporters du club des FAR ont commencé à déraciner des sièges et à causer des dommages matériels aux installations du complexe, tout en s'en prenant aux éléments des forces publiques sur lesquels ils jetaient des pierres et des fumigènes et en tentant de pénétrer sur la pelouse du stade, fait-on savoir de même source.



Les éléments des forces publiques sont intervenus pour rétablir l'ordre et maîtriser les auteurs de ces incidents de troubles, ajoute-t-on, précisant que 32 éléments des forces publiques ont ainsi été blessés ainsi que deux supporters des FAR, ce qui a nécessité leur évacuation au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina et à l'hôpital militaire de Rabat pour recevoir les soins nécessaires.



Un groupe de personnes soupçonnées d'être impliquées dans ces actes de violence ont été interpelées par les autorités sécuritaires compétentes et feront l'objet d'une enquête sous la supervision du parquent compétent, selon la même source.