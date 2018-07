Maroc: une pétition pour le retrait du hashtag #kounrajel (#soisunhomme)

Depuis le 9 juillet, un hashtag #kounrajel (#soisunhomme) exhorte les hommes à couvrir le corps de leurs mères, sœurs, épouses et filles au nom du respect de la pudeur. Ou plutôt, au nom de l’affirmation d’une virilité masculine en plein désarroi à travers cette violence à l’encontre des femmes.



Le hashtag a soulevé une salve de réactions indignées sur les réseaux sociaux et une lettre ouverte au Premier ministre "Stop à l’égarement !" a été postée sur la plateforme citoyenne Avaaz.org



Dans cette lettre, les signataires soulignent qu'"au-delà de la défense de l’égalité citoyenne et du libre droit de disposer de son apparence pour une femme, se pose l’interrogation, soucieuse, de l’avenir de notre société jusqu’ici fondée sur la tolérance et l’ouverture au monde. Les femmes le savent : dans un climat économique mondial incertain, les différentes formes de violence à leur égard augmentent", rappelant que le modèle de développement humain initié par le roi Mohammed VI place la femme au cœur de la réduction des inégalités et disparités de toute nature.



Ils rappellent également que l’article 19 de la Constitution précise que « l'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L'État marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination ».



Les signataires demandent l’application de la loi donc le retrait du hashtag #kounrajel des réseaux sociaux en vertu du respect de l’égalité instituée par la Constitution de 2011, et appellent "l'Etat applique, renforce et protège l'égalité des femmes et des hommes marocains en employant des actions coercitives contre tout acte misogyne provenant de personnes radicalisées qui s'octroient, en toute impunité, des prérogatives relevant des missions régaliennes."



"Sois une femme libre"



"Sois une femme libre". C'est avec cette phrase que des Marocaines défendent sur les réseaux sociaux leur droit de s'habiller librement, avec en toile de fond un sentiment général de raidissement social.



La campagne a vu le jour après la diffusion, sur une page Facebook vantant les bienfaits de la finance islamique, d'un message incitant les hommes à interdire à "leurs femmes de sortir dans des tenues indécentes".



Sous le hashtag "Sois une femme" ou "Sois une femme libre", de nombreuses Marocaines ont posté sur Facebook et Instagram des photos d'elles en maillot de bain. "Ne laissons pas l'obscurantisme gagner du terrain !", a commenté une internaute sur Twitter. "Ne laissez pas ces frustrés confisquer le peu de liberté qu'on vous accorde", a écrit une autre.



Selon une étude publiée en 2017 par l'ONU femmes, 72% des hommes et 78% des femmes au Maroc estiment qu'"une femme habillée de façon provocante mérite d'être harcelée". Une loi contre les violences faites aux femmes, sanctionnant pour la première fois le harcèlement, a été adoptée en février.