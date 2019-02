Maroc: une convention de partenariat pour la réalisation de l'autoroute de contournement du Grand Agadir

Le Conseil régional du Souss-Massa vient d'adopter une convention de partenariat portant sur la réalisation de l'autoroute nord-est du Grand Agadir sur 40 KM. Prévu sur trois tranches, cet important projet devra coûter, pour ses deux premières phases, une enveloppe de 770 MDH.



La convention relative à la nouvelle liaison autoroutière a été approuvée par les membres du conseil réunis jeudi en session extraordinaire, sous la présidence de Brahim Hafidi, et en présence notamment du Wali de la région, Ahmed Hajji.



La construction de la première tranche sera assurée par le ministère de de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau avec un investissement de 250 MDH (32,5 %), alors que la deuxième phase ainsi que l'aménagement des entrées de ville seront réalisés par les autres partenaires, en l'occurrence le conseil régional (200 MDH), le ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l’économie numérique (130 MDH), la commune urbaine d'Agadir (100 MDH) ainsi que la Direction générale des collectivités locales (90 MDH).



Les différentes parties prenantes ont en outre convenu de mobiliser les fonds nécessaires pour la troisième tranche. Le montage financier sera déterminé, précise-t-on, au terme des études préalables dans un délai maximum n'excédant pas la fin des travaux des deux premières tranches.



Lors de cette session extraordinaire, le conseil régional a, par ailleurs, exposé le bilan de ses réalisations pour la période 2016-2018 avec notamment le lancement de 21 projets structurants sur 25 prévus dans le cadre du Plan de développement régional. Le total des investissements s'élève à 24,5 MMDH.



Ces projets concernent les secteurs prioritaires de l'économie régionale, notamment l'agriculture, les pêches et le tourisme en mettant l'accent sur le renforcement de la compétitivité, la promotion de l'investissement et la création des opportunités d'emploi, a-t-on relevé.