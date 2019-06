Maroc : une cellule liée à l'EI démantelée, cinq arrestations

La police antiterroriste marocaine a annoncé mardi l'arrestation de cinq personnes soupçonnées d'avoir formé une "cellule terroriste" liée au groupe Etat islamique (EI) et planifiant des attaques "d'envergure" dans le royaume.



La cellule a été démantelée à Tétouan (nord) et des appareils électroniques, des armes blanches et un uniforme militaire ont été saisis, selon un communiqué du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), la police antiterroriste marocaine.



Les suspects avaient prêté allégeance au chef de l'EI et "adhéré à la propagande de ce groupe terroriste", a ajouté le BCIJ. Ils entretenaient aussi des liens avec des combattants de l'EI en Irak et en Syrie pour "tirer profit de leurs expériences", selon la même source. La cellule avait pour objectif de "planifier l'exécution d'actes terroristes et criminels d'envergure dans le royaume", ont indiqué les enquêteurs.