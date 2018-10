Maroc: un train déraille entre Kénitra et Salé, au moins 6 morts et plus de 70 blessés

Mardi 16 Octobre 2018 modifié le Mardi 16 Octobre 2018 - 13:57

Un train de passagers a déraillé mardi matin à une vingtaine de km au nord de Rabat. Cet accident a fait au moins six morts et plus de 70 blessés,.