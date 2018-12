Maroc: un suspect arrêté après le meurtre de deux jeunes randonneuses scandinaves

Les recherches se poursuivent pour trouver d'autres suspects après la découverte lundi des corps de ces deux touristes, une Danoise et une Norvégienne, près du site de Chamharouche, à proximité du village d'Imlil, a indiqué le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) dans un communiqué publié par le ministère de l'Intérieur.



Le suspect a été interpellé à Marrakech, la capitale touristique du Maroc située au pied de l'Atlas, et placé en garde à vue afin de déterminer le mobile de son crime présumé, selon la même source.



Les corps des deux touristes portaient des "traces de violence à l'arme blanche" sur le cou, avaient indiqué lundi les autorités locales dans un communiqué. Il n'a pas été possible d'obtenir plus d'informations auprès des autorités, l'enquête judiciaire étant en cours.



Les communiqués officiels évoquent un "acte criminel", et la presse marocaine un "crime crapuleux".



Selon un hôtelier et guide local joint par l'AFP, les deux corps ont été trouvés "l'un à l'intérieur d'une tente, l'autre à l'extérieur", dans un endroit isolé au pied des montagnes enneigées. Le site était fréquenté par trois "clochards" venus d'un quartier populaire de Marrakech et le suspect arrêté lundi matin faisait partie du trio, selon lui.



L'enquête est menée par le BCIJ en étroite coordination avec les services de la Gendarmerie royale et de la Sûreté nationale, selon le communiqué du BCIJ.Les parents des victimes ont été prévenues dans la soirée de lundi dans leurs pays respectifs.



La victime danoise, Louisa Vesterager Jespersen, âgée de 24 ans, "s'est fait trancher la gorge", a affirmé sa mère Helle Petersen, citée par le journal danois B.T.