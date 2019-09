Maroc: un mort et cinq blessés dans des affrontements entre supporters

Des affrontements entre des supporters de deux clubs marocains de football, près de Casablanca, ont fait un mort et cinq blessés, ont annoncé les autorités locales mercredi.



"Un groupe de supporters du Wydad Casablanca a intercepté un véhicule transportant des fans de l'AS FAR Rabat, lui jetant des pierres, avant que la situation ne dégénère en affrontements", selon un communiqué officiel.



Ces affrontements sont survenus mardi soir après un match de la Coupe du trône marqué par une lourde défaite du Wydad (1-3). Cinq blessés ont été évacués à l'hôpital et "une personne a trouvé la mort en chutant du haut du véhicule", d'après la même source.



Six personnes ont été arrêtées pour leur implication présumée dans ces violences, ont précisé les autorités.



Par ailleurs, 22 supporters, dont cinq mineurs, ont été interpelés pour "possession de fumigènes, armes blanches (...) bouteilles en verre et bâtons", qu'ils "essayaient de faire entrer au stade" avant la rencontre, a annoncé mercredi la police.