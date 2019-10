Maroc : un impressionnant arsenal saisi par le BCIJ à Casablanca

Lors de cette intervention, qualifiée de "sensible" par les sources de 2M.ma, deux personnes ont été neutralisées. Il s'agit de deux hommes, âgés de 26 et 27 ans, qui avaient loué cette villa samedi dernier. Les enquêteurs y ont également retrouvé d'importantes sommes d'argent, en dirham et en devise.



Selon 2M, la perquisition opérée dans cette "planque" a permis la saisie d'un lot d'armes à feu dont des pistolets automatiques chargés et des fusils de chasse,des ceintures pour cartouches, des boites de munitions, du matériel chimique et des liquides pouvant entrer dans la composition de charges explosives, du matériel de plongée sous-marine, des cagoules et des paires de menottes. Les enquêteurs ont aussi retrouvé deux étendards de Daech et des manuscrits avec un texte d'allégeance à "Abou Bakr Baghdadi" à travers lequel les promoteurs présumés de cette cellule expriment leur volonté de "venger leurs compères incarcérés".