Maroc : un étudiant soupçonné de préparer un projet terroriste arrêté à Mohammedia

Dans le cadre des opérations proactives visant à faire face aux dangers de la menace terroriste, le Bureau Central des investigations judiciaires (BCIJ) a procédé, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, à l'arrestation, samedi matin, d'un étudiant en ingénierie soupçonné de planifier et de préparer un projet terroriste à l'aide d'une ceinture explosive.



Le mis en cause a été arrêté dans la ville de Mohammedia pour son allégeance présumée au groupe terroriste de "Daech", indique un communiqué du BCIJ, précisant que les perquisitions menées dans la chambre qu'occupait le prévenu ont permis la saisie d'un lot de matériel informatique composé d'un ordinateur portable, deux téléphones portables, des puces électroniques, deux cartes mémoires, deux disques durs et de plusieurs CD, lesquels sont soumis à l'expertise technique.



L'opération a également permis la saisie d'autres matériels suspects, à savoir une tenue de plongée, un arc de tir subaquatique, un bâton en bois, des câbles électriques, un voltmètre, un appareil de soudure et des ampoules, outre un ruban adhésif, selon la même source.



Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme, pour démêler l’écheveau de ce projet terroriste que préparait le prévenu et déterminer ses liens éventuels avec un autre plan terroriste, au Maroc ou à l'étranger, conclut le communiqué.