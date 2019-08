Maroc : un enseignant arrêté pour incitation à des actes terroristes à l'égard des bénévoles belges

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le mis en cause (26 ans) a été interpellé dans la ville de Ksar El Kébir après avoir publié un post sur Facebook dans lequel il faisait l'apologie et incitait à des actes criminels dangereux à l'encontre de touristes étrangères faisant du bénévolat.



Les fouilles effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie d'un ordinateur portable et d'un téléphone mobile que le suspect aurait utilisé pour publier le post relatif au terrorisme et à l'extrémisme, a précisé la même source. Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet spécialisé dans les affaires de terrorisme, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et l'ensemble de ses mobiles et circonstances, conclut le communiqué.