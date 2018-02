Maroc : un ambitieux plan de développement socio-économique dévoilé à Jerada

Dans le secteur énergétique et minier, il y a lieu de citer la programmation, après étude, d'une 5è unité thermique à Jerada et d'une nouvelle station solaire à Lamrija, l’accélération des travaux en cours pour la réalisation de la carte géologique devant définir le potentiel minier de la province, le lancement d'une étude pour la valorisation des résidus miniers et la création à Jerada d'une Direction provinciale de l'Energie et des Mines.



S’agissant de la mise à niveau urbaine, il sera procédé à l’accélération de la cadence d’exécution des programmes tracés dans le cadre des conventions relatives à la qualification urbaine, à la programmation et la réalisation de la 2è tranche de la mise à niveau urbaine qui doit cibler les quartiers sous-équipés et la création d’un musée minier à Jerada pour préserver la mémoire de la province. D'autres projets verront bientôt le jour. Il s’agit notamment de l’abattoir municipal, la piscine municipale, la gare routière, la zone industrielle et le souk hebdomadaire.



Dans le domaine de la formation, il a été convenu la construction et l’équipement d’un centre de formation professionnelle, l’extension de l’Ecole pratique des mines de Touissit, la construction et l’équipement d’un internat pour l’Institut spécialisé de technologie appliquée (ISTA) de Jerada, et la formation et le recrutement de jeunes dans les stations thermiques.



Dans le secteur de la santé, l'accent a été mis notamment sur le renforcement de l’offre sanitaire au niveau de l’hôpital provincial de Jerada via l’affectation de trois médecins spécialisés dans la cardiologie, les maladies respiratoires et la rhumatologie, l’organisation de caravanes médicales et l’acquisition par l’Office national de l’Eau et de l’Electricité de deux ambulances au profit de la délégation provinciale de la santé.



Dans le cadre du parachèvement de la mise en oeuvre de la Convention sociale relative à la fermeture de la société Charbonnages du Maroc (CDM), il a été décidé notamment la levée de la saisie conservatoire des biens immobiliers des CDM d'une valeur de 61 MDH pour faciliter l’opération de cession de quelque 325 logements, la mise à la disposition de la cellule juridique chargée de la coordination avec la caisse de retraite et d’assurance d'une importante enveloppe budgétaire en vue de gérer les dossiers des maladies professionnelles en faveur des employés des CDM, et la création d'un comité de suivi sous la présidence du ministre de l'Energie, des Mines et du Développement durable, chargé d'examiner des points en suspens dans la Convention sociale.



Dans le domaine de l’environnement, il a été décidé la réalisation d’une série de projets concernant notamment l’assainissement liquide à Jerada et dans les centres urbains d’Aïn Béni Mathar et Touissit, la création de deux stations d’épuration, la réalisation de centres d’enfouissement et de valorisation (2019-2023) à Laâouinate et d’une décharge pour le stockage et l’enfouissement des cendres émanant des stations thermiques, outre la mise en place de canalisation pour le rejet des eaux utilisées dans ces stations.



Dans le cadre de l'activation du contrôle, des mesures ont été prises pour l'ouverture d'une enquête sur le processus de liquidation des CDM et la suspension immédiate de 5 permis d’exploitation minière, et ce suite aux résultats d’une enquête menée à cet effet, par les parties compétentes.



S’agissant du traitement réservé aux problèmes liés aux factures d’eau et d’électricité, des facilités seront accordées aux consommateurs, concernant le paiement des arriérés et leur rééchelonnement, l’application de la facturation mensuelle sur la base d'un relevé mensuel de consommation, outre la non-comptabilisation des pénalités dues au retard de paiement et la distribution de lampes à basse consommation au profit des familles nécessiteuses



L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE/branche électricité) s’est engagé, aussi, à opter pour l’installation de compteurs prépayés en zone urbaine, et ce après accomplissement des procédures réglementaires.



Il a été décidé, par ailleurs, la fermeture des unités "1, 2 et 3" de la station thermique de Jerada en raison de leur impact négatif sur l'environnement et de maintenir la 4è unité qui répond aux normes internationales.





Atlasinfo avec MAP