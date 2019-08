Maroc: temps chaud et averses orageuses du mercredi au dimanche dans plusieurs provinces du Royaume

Un temps chaud (40 à 46 °C) et des averses orageuses sont prévus du mercredi au dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé mercredi la Direction de la météorologie (DMN).



Des températures oscillant entre 44 et 46 °C concerneront, du mercredi au dimanche, les provinces de Tata, Zagora, Assa-Zag, Aousserd et Errachidia, a indiqué la DMN dans un bulletin météorologique spécial. En outre, une vague de chaleur, avec des températures variant de 40 à 43 °C, touchera les provinces de Boulemane, Guercif, Taroudant, Fquih Ben Saleh, Jerada, Khouribga, Kelaa des Sraghna, Taza, Taourirt, Marrakech, Rhamna, Taounate, Figuig, Khénifra, Fès, Moulay-Yaakoub, Settat, Khemisset, Ouezzane, Chefchaouen, Chichaoua, Youssoufia et Oujda, a précisé la même source, ajoutant que les températures maximales pourront atteindre 44 °C sur les provinces de Fquih Ben Saleh et Guercif.



Par ailleurs, des averses orageuses localement fortes sont attendues, le mercredi de 15H à 21H, dans les provinces d'Ifrane, d'Al-Haouz, Azilal, Khénifra, Chichaoua, El Hajeb, Sefrou et Taroudant.



Ces averses orageuses pourront être accompagnées par de la grêle et des rafales sous orages par endroits, d'après le bulletin météorologique spécial.