Maroc : signature du nouvel accord social entre le gouvernement, trois centrales syndicales et la CGEM

Les partenaires ont convenu d'une augmentation des salaires des fonctionnaires allant de 400 à 500 dirhams selon les échelles et une hausse de 10% du SMIG (Salaire minimum interprofessionnel garanti) et du SMAG (Salaire minimum agricole garanti).



La hausse des salaires de 500 dirhams touchera toutes les échelles en-dessous de l’échelle 10, échelon 5, alors que la hausse de 400 dirhams concernera les échelles au-dessus de l’échelle 10. Ces augmentations seront échelonnées sur trois années (à partir du 1er mai 2019 jusqu’au 1er mai 2022).



Concernant les allocations familiales, elles seront désormais de 300 dirhams (au lieu de 200 dirhams actuellement) pour les trois premiers enfants. Ces augmentations de salaires et de prestations sociales coûteront au budget de l'Etat plus de 7 milliards de dirhams pour les trois ans, soit le prix à payer pour la paix sociale.