Maroc : signature d’une convention-cadre de partenariat pour la promotion de l’entrepreneuriat et de la compétitivité des entreprises dans les Régions

Une convention-cadre de partenariat pour la promotion de l’entrepreneuriat et de la compétitivité des entreprises dans les Régions a été signée jeudi, à Marrakech, entre le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, la Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d’Industrie et de Services du Maroc (FCMCIS) et Maroc PME.



Signée par le Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, Moulay Hafid Elalamy, le président de la FCMCIS, Omar Moro, et le directeur général par intérim de Maroc PME, Hassan Bakhouch, en marge du Forum marocain du commerce, cette convention vise le renforcement du rôle des Chambres de commerce, d’industrie et de services (CCIS) dans la dynamique entrepreneuriale nationale en tant qu’acteur d’accompagnement actif et de proximité.



Cette convention confère à la Fédération un rôle majeur, structurant et à fort impact, dans la Promotion des programmes d'accompagnement de Maroc PME dans les régions et les provinces via notamment la création d’un guichet chargé de l’accueil, de l’information et de la sensibilisation sur le statut de l’Auto-entrepreneur et l’assistance à l’inscription au Registre National de l’Auto-entrepreneur, l’organisation d’actions de communication autour des programmes d’accompagnement et de la Plateforme de Compétences de Maroc PME au profit des cibles et l’identification d’opportunités de mise en relation (Grande entreprise-Très petites entreprises-Petites et moyennes entreprises).



En vertu de cette convention, la Fédération aura aussi le rôle de l’identification et la mobilisation des entreprises cibles pour bénéficier des programmes d’accompagnement entrepreneurial, métier et accéléré, proposés par Maroc PME.



Deux autres conventions-cadres ont été également signées. La première convention-cadre de partenariat, signée entre le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, la FCMCIS et l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) a pour objectif la création de sections régionales de l’ASMEX au niveau des CCIS.



La deuxième convention-cadre signée entre le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, la FCMCIS et l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) vise le développement de nouveaux services pour accompagner les porteurs de projets, les investisseurs et les entreprises dans les domaines de la création d’entreprise, l’innovation, les technologies et le développement de marques commerciales.



Par la même occasion, il a été procédé à la présentation à M. Elalamy d’un Livre blanc remis par "TIJARA 2020", la Fédération professionnelle regroupant les principaux distributeurs de produits de grande consommation dans plusieurs activités. Ce livre issu du travail d’une commission Ad hoc et impliquant différents experts et acteurs concernés, comporte des recommandations "pertinentes" pour réaliser l’essor escompté du secteur du commerce.