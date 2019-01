Maroc: signature d'un mémorandum d'entente entre MASEN et l’Institut Technologique des îles Canaries

Paraphé par les présidents du directoire de MASEN, Mustapha Bakkoury, et de l'ICT, Pedro Ortega Rodríguez, ce mémorandum d'entente a pour objectif de favoriser l'échange d'expertises entre le Maroc et les îles Canaries en matière d'énergie, notamment renouvelable, et de traitement de l'eau.



Cette convention de coopération couvre le domaine des énergies renouvelables et les domaines d'application y afférents, avec un volet relatif à la recherche et développement.



A cette occasion, M. Bakkoury a souligné dans une déclaration à la MAP que ce mémorandum de coopération vise à favoriser le développement du secteur des énergies renouvelables au Maroc et aux îles Canaries et à promouvoir l'efficacité des systèmes énergétiques, ajoutant que cette collaboration permettra de développer des projets conjoints novateurs et de faire des énergies renouvelables un levier d’intégration.



De son côté, M. Rodriquez a relevé que ce mémorandum d'entente est "le fruit d'un travail collaboratif intense" entre les deux parties, y voyant "un moment important pour l'internationalisation des îles Canaries". Il s'agit d'une occasion opportune pour mettre en évidence l'efficacité et l'efficience de l'Institut, notamment en matière de recherche, de développement et d'innovation, a-t-il dit.



Après avoir relevé que "les îles Canaries constituent un laboratoire naturel d'essais et une source d'inspiration pour plusieurs îles européennes", M. Rodriquez a affirmé sa volonté de développer, conjointement avec MASEN, des projets en matière d’énergies renouvelables sur le continent africain.



Ce mémorandum a été signé en marge d'entretiens entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita et le président du gouvernement régional des îles Canaries, Fernando Clavijo, axés sur les moyens de renforcer les relations entre le Royaume et l'archipel dans divers domaines.



M. Clavijo effectue une visite de deux jours au Maroc, à la tête d'une importante délégation.