Maroc: sept tonnes de haschisch saisies, des arrestations

Les autorités marocaines ont saisi sept tonnes de résine de cannabis et arrêté sept suspects, a annoncé mardi dans un communiqué le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ).



Le BCIJ, une police spécialisée dans l'antiterrorisme et la lutte contre la grande criminalité, a indiqué avoir effectué cette saisie au cours d'une opération lundi et mardi à Casablanca, dans l'ouest du pays.



La drogue saisie se trouvait à bord d'un camion de transport de marchandises et de deux voitures utilitaires, à proximité du port de Casablanca, la capitale économique du royaume, selon le BCIJ.



Elle était destinée à l'exportation par voie maritime, a-t-il ajouté, sans préciser la destination.



La même source a fait état de l'arrestation de sept suspects, dont le présumé "chef du réseau", et la "poursuite des investigations" pour déterminer les éventuelles "ramifications" de ce "réseau criminel" au niveau national et international.



En 2018, la police marocaine avait saisi 52 tonnes de résine de cannabis, 1,65 tonne de cocaïne et 1,3 million de "comprimés psychotropes hallucinogènes et d'ecstasy", selon un bilan officiel.