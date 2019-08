Maroc: saisie par la Marine Royale de plus de 4 tonnes de chira au large d'Assilah

Une unité de la Marine Royale en mission en Atlantique a réussi, jeudi, à déjouer une opération de trafic de stupéfiants au large d'Assilah et à saisir 130 ballots de chira d'un poids total de plus de 4 tonnes, apprend-on de source militaire.



Cette opération est intervenue à l'issue d'une longue course poursuite de trois Go-Fast, précise-t-on de même source.



Le produit de cette prise ainsi que les éléments d’enquête ont été remis à la Gendarmerie Royale pour les procédures judiciaires en vigueur, ajoute-t-on.