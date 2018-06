Maroc: saisie de 1180 kg de Chira au large de Oued Laou par une Unité combattante de la Marine Royale

Une Unité combattante de la Marine Royale en opération en Méditerranée a intercepté et saisi, samedi vers 03h50, 1180 kg de Chira au large de Oued Laou, indique un communiqué de l'Etat-major général des FAR.



Cette saisie a été opérée après une course poursuite de deux grandes embarcations pneumatiques suspectes, détectée par une des stations radar de surveillance de la Marine Royale, précise la même source.



Le produit de cette prise a été remis aux autorités locales concernées de Tétouan pour l'application de la procédure judiciaire d'usage, est-il souligné.